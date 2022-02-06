«Если задуматься, то наверное многие женщины отказались бы повторить судьбу Тони. Но тем не менее думали, что она самая счастливая», «Странно. Но увидела в себе всех трех. Такое бывает?», «Я — все три. Но больше Люда», «О, когда то и я была как Катя...» .