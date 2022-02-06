Клинический психолог и семейный психотерапевт Александра Коваленко разобрала характеры и психотипы героинь советской мелодрамы. Три ключевых персонажа ленты «Москва слезам не верит» — Катерина, Людмила и Антонина — очень разные в мечтах, целях и способах добиваться своего. Тоня, по мнению психолога, — гиперответственная женщина в созависимости. Вся ее жизнь — семья, дети и кухня. Люда имеет черты токсичного человека: любит давать оценки другим людям, манипулирует мужчинами и врет. Главная героиня Катерина — целеустремленная и трудолюбивая, однако из-за низкой самооценки ей легко управлять. Полный разбор героинь — в видео и сториз @alexandria.kovalenko.
Подписчики отметили, что по советским фильмам можно изучать популярную психологию и типажи людей.
«Мне кажется, что в советском кино все персонажи — мечта психолога», «Да, этот фильм идеален для психологического разбора», — пишут в комментариях.
А еще многие увидели в героинях себя.
«Если задуматься, то наверное многие женщины отказались бы повторить судьбу Тони. Но тем не менее думали, что она самая счастливая», «Странно. Но увидела в себе всех трех. Такое бывает?», «Я — все три. Но больше Люда», «О, когда то и я была как Катя...» .
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