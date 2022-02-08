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48 минут назад

Российский мультфильм номинировали на «Оскар»

Мира Маркина

Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова номинировали на премию «Оскар»-2022. Претендентов объявили на YouTube-канале киноакадемии.

Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Фото: Кадр из мультфильма «БоксБалет»Кадр из мультфильма «БоксБалет»

Картину представят в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». В 15-минутном мультфильме рассказывается о любви балерины Ольги и боксера Евгения.

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, претендовавший на участие в номинации «Лучший иностранный фильм», не попал в шорт-лист «Оскара».

94-я церемония вручения премии пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Netflix создаст еще один проект в России.

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