Российский мультфильм номинировали на «Оскар»

Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова номинировали на премию «Оскар»-2022. Претендентов объявили на YouTube-канале киноакадемии.

Фото: Кадр из мультфильма «БоксБалет» Кадр из мультфильма «БоксБалет»

Картину представят в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». В 15-минутном мультфильме рассказывается о любви балерины Ольги и боксера Евгения.

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, претендовавший на участие в номинации «Лучший иностранный фильм», не попал в шорт-лист «Оскара».

94-я церемония вручения премии пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.