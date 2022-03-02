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7 часов назад

На Каннский фестиваль не допустят делегацию из России

Диана Товсепова

В 2022 году Каннский фестиваль не будет принимать делегацию из России. Об этом, как сообщает Variety, говорится в коммюнике организаторов фестиваля.

В частности, будет запрещено участие в мероприятии всей официальной российской делегации и любым делегатам, замеченным в связях с Кремлем.

Организаторы пояснили, что «не допустят даже минимального присутствия каких-либо учреждений, связанных с российским правительством». Однако отдельные кинематографисты из России все же смогут посетить мероприятие.

«Поскольку мир впал в серьезный кризис и видит, что часть Европы находится в состоянии войны, Каннский кинофестиваль хотел бы выразить всю свою поддержку украинскому народу», — сказано в заявлении организаторов фестиваля.

Ранее мы писали о том, что картины киностудии Paramounrt больше не будут допущены к показу в России.

Фильмы,Видео,Правительство РФ,
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