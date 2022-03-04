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9 часов назад

«Брат» и «Брат 2» вновь окажутся в прокате

Мира Маркина

На фоне прекращения сотрудничества некоторых зарубежных кинокомпаний отечественные прокатчики возвращают в репертуар кинотеатров старые фильмы. Стало известно, что картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» вновь покажут на большом экране, сообщает телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Брат» и «Брат 2» вновь окажутся в прокате
Фото: Кадр из фильма "Брат"Кадр из фильма "Брат"

Также в повторный кинопрокат выйдут ленты «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегара». Блокбастер Клима Шипенко «Салют-7» также пополнит репертуар кинотеатров.

Для детской аудитории тоже подготовили «кино-меню». В прокат возвращаются все мультфильмы студии «Мельница».

Ранее мы рассказывали о российских фильмах, которые стоит посмотреть хотя бы раз.

Фильмы,Кочегар,Мне не больно,Морфий,Я тоже хочу,Про уродов и людей,Брат 2,Жмурки,Брат,Салют-7,Клим Шипенко,Алексей Балабанов,
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