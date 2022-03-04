«Брат» и «Брат 2» вновь окажутся в прокате

На фоне прекращения сотрудничества некоторых зарубежных кинокомпаний отечественные прокатчики возвращают в репертуар кинотеатров старые фильмы. Стало известно, что картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» вновь покажут на большом экране, сообщает телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Фото: Кадр из фильма "Брат" Кадр из фильма "Брат"

Для детской аудитории тоже подготовили «кино-меню». В прокат возвращаются все мультфильмы студии «Мельница».