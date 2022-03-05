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10 часов назад

Уилл Смит и Майкл Б. Джордан снимутся в сиквеле «Я — легенда»

Мира Маркина

В Голливуде планируют снимать сиквел американского постапокалиптического фильма 2007 года «Я — легенда». В картине появится звезда первой части Уилл Смит. Его партнером по съемкам станет актер Майкл Б. Джордан, известный по роли в «Черной пантере». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уилл Смит и Майкл Б. Джордан снимутся в сиквеле «Я — легенда»
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Сценарист и продюсер оригинального фильма Акива Голдсман задействован в проекте. Разработкой займется компания Warner Bros., которая снимала первый фильм. Имя режиссера, дата начала съемок, премьера, детали сюжета и другие актеры пока неизвестны.

Картина «Я — легенда» собрала $585 млн по всему миру. После успеха картины, а именно в 2008 году появились слухи о продолжении. В 2011 году режиссер Фрэнсис Лоуренс сообщил, что не намерен снимать сиквел, вопреки желаниям Warner Bros.

По его сюжету оригинального фильма, подполковник медицинской службы американской армии Роберт Невилл пытается выжить в городе, полном зараженных вирусом зомби. Главный герой пытается найти вакцину от вируса и спасти человечество.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему шоу «Игра» на ТНТ пришлось закрыть после шестого выпуска.

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