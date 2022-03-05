Уилл Смит и Майкл Б. Джордан снимутся в сиквеле «Я — легенда»

В Голливуде планируют снимать сиквел американского постапокалиптического фильма 2007 года «Я — легенда». В картине появится звезда первой части Уилл Смит. Его партнером по съемкам станет актер Майкл Б. Джордан, известный по роли в «Черной пантере». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Сценарист и продюсер оригинального фильма Акива Голдсман задействован в проекте. Разработкой займется компания Warner Bros., которая снимала первый фильм. Имя режиссера, дата начала съемок, премьера, детали сюжета и другие актеры пока неизвестны.

Картина «Я — легенда» собрала $585 млн по всему миру. После успеха картины, а именно в 2008 году появились слухи о продолжении. В 2011 году режиссер Фрэнсис Лоуренс сообщил, что не намерен снимать сиквел, вопреки желаниям Warner Bros.