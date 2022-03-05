Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
9 часов назад

Мусагалиев назвал причину закрытия шоу «Игра» на ТНТ

Мира Маркина

Телеведущий и комик Азамат Мусагалиев рассказал в беседе с изданием «Телепрограмма», что одной из основных проблем, с которой столкнулись продюсеры шоу «Игра», стала невозможность организовать съемки со всеми именитыми участниками сразу.

Мусагалиев назвал причину закрытия шоу «Игра» на ТНТ
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В ноябре 2021 года стало известно, что производство шоу приостановлено из-за пандемии коронавируса. Однако Мусагалиев раскрыл еще одну причину: поскольку в съемках участвовали многие известные юмористы, организовать процесс было непросто из-за их занятости.

«Наша главная изюминка стала проблемой: собрать весь звездный состав снова почти невозможно, у всех своя занятость, съемки, проекты. Когда все уже были собраны, то тут вмешался коронавирус, зрителям небезопасно было находиться в зале, а без них проект представить невозможно. Поэтому получился такой замкнутый круг», — поделился Мусагалиев.

Комик выразил сожаление, что производство «Игры» приостановили. По словам Азамата Мусагалиева, проект пробуждал в юмористах спортивный азарт.

Ранее мы рассказывали о том, что на самом деле Азамат Мусагалиев думает о своих коллегах с телеканала ТНТ.

ТВ,Азамат Мусагалиев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители