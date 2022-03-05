Мусагалиев назвал причину закрытия шоу «Игра» на ТНТ

Телеведущий и комик Азамат Мусагалиев рассказал в беседе с изданием «Телепрограмма», что одной из основных проблем, с которой столкнулись продюсеры шоу «Игра», стала невозможность организовать съемки со всеми именитыми участниками сразу.
В ноябре 2021 года стало известно, что производство шоу приостановлено из-за пандемии коронавируса. Однако Мусагалиев раскрыл еще одну причину: поскольку в съемках участвовали многие известные юмористы, организовать процесс было непросто из-за их занятости.
«Наша главная изюминка стала проблемой: собрать весь звездный состав снова почти невозможно, у всех своя занятость, съемки, проекты. Когда все уже были собраны, то тут вмешался коронавирус, зрителям небезопасно было находиться в зале, а без них проект представить невозможно. Поэтому получился такой замкнутый круг», — поделился Мусагалиев.
Комик выразил сожаление, что производство «Игры» приостановили. По словам Азамата Мусагалиева, проект пробуждал в юмористах спортивный азарт.
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