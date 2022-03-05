Мусагалиев назвал причину закрытия шоу «Игра» на ТНТ

«Наша главная изюминка стала проблемой: собрать весь звездный состав снова почти невозможно, у всех своя занятость, съемки, проекты. Когда все уже были собраны, то тут вмешался коронавирус, зрителям небезопасно было находиться в зале, а без них проект представить невозможно. Поэтому получился такой замкнутый круг», — поделился Мусагалиев.