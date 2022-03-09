Сиквел «Близнецов» со Шварценеггером оказался под угрозой

«Сейчас мы немного подождем, пока это все остынет, а позже вернемся к этому вопросу. Съемки должны были начаться в октябре, и все еще может быть. Но теперь нам нужно найти другого режиссера и смотреть: сможем ли, и намерены ли мы продолжить этот проект», — поделился планами Шварценеггер.