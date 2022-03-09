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3 часа назад

Сиквел «Близнецов» со Шварценеггером оказался под угрозой

Мира Маркина

Стало известно, что съемки картины «Тройняшки» (продолжения «Близнецов», увидевших свет в 1988 году) приостановлены на неопределенный срок. Сценарий у проекта есть, актеры уже дали согласие на участие. Однако Арнольд Шварценеггер, исполнитель одной из главных ролей, рассказал, что производство сиквела встало на паузу. Причина — смерть Айвена Райтмана, ответственного за оригинальный фильм режиссера.

Сиквел «Близнецов» со Шварценеггером оказался под угрозой
Фото: Кадр из фильма "Близнецы"Кадр из фильма "Близнецы"

«Сейчас мы немного подождем, пока это все остынет, а позже вернемся к этому вопросу. Съемки должны были начаться в октябре, и все еще может быть. Но теперь нам нужно найти другого режиссера и смотреть: сможем ли, и намерены ли мы продолжить этот проект», — поделился планами Шварценеггер.

Айвен Райтман скончался 12 февраля 2022 года на 76-м году жизни.

Ранее мы писали о том, почему шоу «Игра» на ТНТ ушло в бессрочный отпуск.

Фильмы,Игра,Близнецы,Айвен Райтман,Арнольд Шварценеггер,
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