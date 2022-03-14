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1 час назад

Критики назвали лучшие фильмы 2021 года

Дарья Амосова

В Лос-Анджелесе прошла 27-ая церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Фильм «Власть пса» победил в четырех номинациях.

Критики назвали лучшие фильмы 2021 года
Фото: Кадр из фильма «Власть пса»Кадр из фильма «Власть пса»

Картина Джейн Кэмпион «Власть пса» победила в четырех номинациях: «Лучшая картина», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура». Лучшей комедией стала «Лакричная пицца». Среди анимационных проектов победила лента «Митчеллы против машин».

Лучшим актером признали Уилла Смита за роль в фильме «Король Ричард». Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за работу в драме «Глаза Тэмми Фэй». Награды за роли второго плана получили Трой Коцур («CODA: ребенок глухих родителей») и Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).

  • Лучший молодой артист: Джуд Хилл — «Белфаст»
  • Лучший оригинальный сценарий: «Белфаст»
  • Лучший зарубежный фильм: «Сядь за руль моей машины» — Япония
  • Лучший оригинальный саундтрек: «Дюна»
  • Лучшая оригинальная песня: «No Time To Die» — «Не время умирать»
  • Лучший драматический сериал: «Наследники»
  • Лучший актер в драматическом сериале — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
  • Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»
  • Лучший мини-сериал — «Мейр из Исттауна»

Ранее «Рамблер» писал, что шоу «Вечерний Ургант» заблокировали на YouTube.

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