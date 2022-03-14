Критики назвали лучшие фильмы 2021 года

В Лос-Анджелесе прошла 27-ая церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Фильм «Власть пса» победил в четырех номинациях.

Фото: Кадр из фильма «Власть пса» Кадр из фильма «Власть пса»

Картина Джейн Кэмпион «Власть пса» победила в четырех номинациях: «Лучшая картина», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура». Лучшей комедией стала «Лакричная пицца». Среди анимационных проектов победила лента «Митчеллы против машин».

Лучшим актером признали Уилла Смита за роль в фильме «Король Ричард». Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за работу в драме «Глаза Тэмми Фэй». Награды за роли второго плана получили Трой Коцур («CODA: ребенок глухих родителей») и Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).