"Вечерний Ургант" заблокировали на YouTube

Для пользователей теперь недоступны все видео на канале популярной передачи.

«Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране», — такое сообщение появляется у пользователей при попытке зайти на канал.

Ранее, 25 февраля Первый канал изменил сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности в связи с ситуацией на Украине. Развлекательные передачи «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» заменили на программы по актуальной повестке. Также пресс-служба Первого канала опровергла слухи, что «Вечерний Ургант» собираются закрывать.