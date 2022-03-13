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1 час назад

"Вечерний Ургант" заблокировали на YouTube

Диана Товсепова

Канал российской юмористической программы "Вечерний Ургант" заблокировали на видеохостинге Youtube.

"Вечерний Ургант" заблокировали на YouTube
Фото: Кадр из передачи "Вечерний Ургант"Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

Для пользователей теперь недоступны все видео на канале популярной передачи.

«Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране», — такое сообщение появляется у пользователей при попытке зайти на канал.

Ранее, 25 февраля Первый канал изменил сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности в связи с ситуацией на Украине. Развлекательные передачи «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» заменили на программы по актуальной повестке. Также пресс-служба Первого канала опровергла слухи, что «Вечерний Ургант» собираются закрывать.

Ведущий передачи Иван Ургант находится за границей, но, как писал "Рамблер", собирается вернуться в Россию.

ТВ,Иван Ургант,Первый канал,
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