Американские кинокритики назвали лучший фильм 2021 года

Премия нью-йоркских кинокритиков (New York Film Critics Circle Awards) опубликовала список победителей среди картин 2021 года.

Фото: Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины" Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"

Жюри назвало лучшим фильмом года картину японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины».

Лучшим режиссером стала новозеландка Джейн Кэмпион, снявшая фильм «Власть пса». Лучший сценарий — «Лакричная пицца» американского режиссера Пола Томаса Андерсона.

Актрисой года была признана Леди Гага, сыгравшая Патрицию Гуччи в фильме «Дом Gucci». Лучшим актером назван Бенедикт Камбербэтч за главную роль во «Власти пса». За второстепенные роли были отмечены Кэтрин Хантер («Трагедия Макбета») и Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

Из анимационных картин лучшей была названа лента «Митчеллы против машин». Лучшим иностранным фильмом названа картина норвежца Йоакима Триера «Худший человек на свете».