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2 часа назад

Американский фильм возглавил российский кинопрокат

Стелла Шмель

Зарубежный фильм "Анчартед: на картах не значится" возглавил рейтинг российского проката. Об этом сообщает портал "Кинобизнес".

Кинолента собрала 52,1 миллиона рублей в период с 17 по 20 марта.

В главных ролях Том Холланд и Марк Уолберг, которые играют искателей приключений, им приходится объединить свои усилия, чтобы разгадать одну из главных тайн в истории мироздания.

На второй строчке оказалась российская спортивная драма "Мистер нокаут" Артема Михалкова, которая собрала в прокате 24,1 миллиона рублей. А отечественный ромком "Хочу замуж!" занял третье место и собрал 23,5 миллиона рублей.

Ранее мы писали, про концовки фильмов, которые изменили незадолго до премьеры.

Фильмы,Видео,Артем Михалков,Том Холланд,Марк Уолберг,
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