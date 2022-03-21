Американский фильм возглавил российский кинопрокат

Зарубежный фильм "Анчартед: на картах не значится" возглавил рейтинг российского проката. Об этом сообщает портал "Кинобизнес".

Кинолента собрала 52,1 миллиона рублей в период с 17 по 20 марта.

В главных ролях Том Холланд и Марк Уолберг, которые играют искателей приключений, им приходится объединить свои усилия, чтобы разгадать одну из главных тайн в истории мироздания.

На второй строчке оказалась российская спортивная драма "Мистер нокаут" Артема Михалкова, которая собрала в прокате 24,1 миллиона рублей. А отечественный ромком "Хочу замуж!" занял третье место и собрал 23,5 миллиона рублей.