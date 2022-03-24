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1 час назад

Кадр дня: что Ди Каприо делал в "Санта- Барабаре"

Диана Товсепова

Многие могут думать, что карьера Леонардо Ди Каприо началась с "Титаника", однако на самом деле это вовсе не так. Актер с малых лет попал в кинематограф. Мало кто знает, что юный Лео успел засветиться даже в культовом сериале "Санта Барбара".

Кадр дня: что Ди Каприо делал в "Санта- Барабаре"
Фото: Кадр из сериала "Санта- Барбара"Кадр из сериала "Санта- Барбара"
Кадр из сериала "Санта-Барбара"

Во всемирно популярной мыльной опере Ди Каприо появился в 1990 году. 16-летний мальчик сыграл в одной из серий седьмого сезона. По сюжету, в этом эпизоде распутывается дело о загадочной гибели девочки Кейси Бенедикт.

Леонардо играл 12-летнего Мейсона Кэпвелла, подозреваемого в убийстве. Причем мальчик еще и страдал от алкогольной зависимости.

Такую интересную роль для Лео выбил его первый агент. Несмотря на то, что Ди Каприо был на экране всего несколько минут, этот факт в его карьере не остался незамеченным.

Ранее мы писали о том, где нашли юных актеров из "Вам и не снилось".

Фильмы,Вам и не снилось,Титаник,Леонардо ДиКаприо,
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