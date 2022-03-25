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40 минут назад

Стало известно о начале съемок «Миссии: Невыполнима 8»

Даша Краснова

Paramount Pictures сообщили о начале съемочного процесса восьмой части франшизы «Миссия: Невыполнима». Том Круз и режиссер Кристофер МакКуорри, для которого это уже четвертая по счету «Миссия», вернулись к активному производству сиквела после продолжительного перерыва.

Стало известно о начале съемок «Миссии: Невыполнима 8»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

По заявлению издания Variety, похождения агента MIF Итана Ханта обошлись Paramount в 300 миллионов долларов. Такого бюджета во франшизе еще не было.

До этого самым дорогим фильмом «Невыполнимой» серии были «Последствия», на которые было затрачено 178 млн $. Однако сборы фильм окупили сполна и обновили рекорд, достигнув показателя в 791 млн.

Нынещний бюджет вырос по причине ограничений, связанных с пандемией коронавируса, дополнительных затрат на обеспечение безопасности съемочной команды и отмененных съемок. Например, Круз и МакКуорри оказались в больнице после начала работ в Италии.

Чтобы вернуть потраченные средства, ленте требуется собрать либо минимум 600 миллионов в домашнем прокате, либо 900 — в мировом.

До этого мы рассказывали 10 фактов о фильме «Брат».

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