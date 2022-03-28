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1 час назад

Стало известно, какой фильм признали лучшим на "Оскаре"

Стелла Шмель

В Голливуде прошло вручение кинонаграды "Оскар". Американская киноакадемия объявила всех победителей. Лучшим фильмом этого года стала картина "CODA: ребенок глухих родителей". Это первый раз в истории кино, когда награду забрал фильм, вышедший на стриминговой платформе.

Стало известно, какой фильм признали лучшим на "Оскаре"
Фото: Кадр из фильма "CODA: ребенок глухих родителей"Кадр из фильма "CODA: ребенок глухих родителей"

Лучшим режиссером стал Джейн Кэмпион, награжденный за работу над фильмом "Власть пса", а лучшим иностранным фильмом признана лента "Сядь за руль моей машины" - статуэтку в этой номинации вручили режиссеру из Японии Рюсукэ Хамагути.

А фильм "Дюна" получил сразу несколько наград: за монтаж, звук, визуальные эффекты.

Лучшим полнометражным мультфильмом признан "Энканто".

Приз за лучшую мужскую роль вручили Уиллу Смиту за работу в фильме "Король Ричард", а награду за лучшую женскую роль — Джессике Честейн за фильм "Глаза Тэмми Фэй".

Отдельно отметили художницу по костюмам в фильме "Круэлла" — номинанткой стала Дженни Беван. А за лучший грим и прически приз достался фильму "Глаза Тэмми Фэй".

От России на получение "Оскара" претендовал короткометражный мультфильм "Боксбалет" и его режиссер Антон Дьяков, но награду отдали другой картине — ее получил "Стеклоочиститетль" испанского режиссера Альберто Мьельго. Дьяков даже не смог приехать на церемонию, потому что в посольстве США ему отказали в выдаче визы.

Ранее мы писали, что "Золотая малина" вручила премию за худший фильм.

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