Стало известно, какой фильм признали лучшим на "Оскаре"

В Голливуде прошло вручение кинонаграды "Оскар". Американская киноакадемия объявила всех победителей. Лучшим фильмом этого года стала картина "CODA: ребенок глухих родителей". Это первый раз в истории кино, когда награду забрал фильм, вышедший на стриминговой платформе.

Фото: Кадр из фильма "CODA: ребенок глухих родителей" Кадр из фильма "CODA: ребенок глухих родителей"

Лучшим режиссером стал Джейн Кэмпион, награжденный за работу над фильмом "Власть пса", а лучшим иностранным фильмом признана лента "Сядь за руль моей машины" - статуэтку в этой номинации вручили режиссеру из Японии Рюсукэ Хамагути.

А фильм "Дюна" получил сразу несколько наград: за монтаж, звук, визуальные эффекты.

Лучшим полнометражным мультфильмом признан "Энканто".

Приз за лучшую мужскую роль вручили Уиллу Смиту за работу в фильме "Король Ричард", а награду за лучшую женскую роль — Джессике Честейн за фильм "Глаза Тэмми Фэй".

Отдельно отметили художницу по костюмам в фильме "Круэлла" — номинанткой стала Дженни Беван. А за лучший грим и прически приз достался фильму "Глаза Тэмми Фэй".