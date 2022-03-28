Стало известно, какой фильм признали лучшим на "Оскаре"

В Голливуде прошло вручение кинонаграды "Оскар". Американская киноакадемия объявила всех победителей. Лучшим фильмом этого года стала картина "CODA: ребенок глухих родителей". Это первый раз в истории кино, когда награду забрал фильм, вышедший на стриминговой платформе.
Лучшим режиссером стал Джейн Кэмпион, награжденный за работу над фильмом "Власть пса", а лучшим иностранным фильмом признана лента "Сядь за руль моей машины" - статуэтку в этой номинации вручили режиссеру из Японии Рюсукэ Хамагути.
А фильм "Дюна" получил сразу несколько наград: за монтаж, звук, визуальные эффекты.
Лучшим полнометражным мультфильмом признан "Энканто".
Приз за лучшую мужскую роль вручили Уиллу Смиту за работу в фильме "Король Ричард", а награду за лучшую женскую роль — Джессике Честейн за фильм "Глаза Тэмми Фэй".
Отдельно отметили художницу по костюмам в фильме "Круэлла" — номинанткой стала Дженни Беван. А за лучший грим и прически приз достался фильму "Глаза Тэмми Фэй".
От России на получение "Оскара" претендовал короткометражный мультфильм "Боксбалет" и его режиссер Антон Дьяков, но награду отдали другой картине — ее получил "Стеклоочиститетль" испанского режиссера Альберто Мьельго. Дьяков даже не смог приехать на церемонию, потому что в посольстве США ему отказали в выдаче визы.
Ранее мы писали, что "Золотая малина" вручила премию за худший фильм.