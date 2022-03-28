Раскрыто роскошное содержимое подарков победителей "Оскара"

Журналисты CNBC вычислили, что входит в роскошное содержимое подарка, который получили победители премии "Оскар" 2022 года.

Как посчитали работники СМИ, наборы для звезд под названием Everyone Wins подготовила компания Distinctive Assets. В презенте: порядка 53 различных вещей и сертификатов, совокупная стоимость которых может достигать 140 тысяч долларов (более 14 миллионов рублей).

Например, одним из самых дорогих подарков стал тур в замок Turin Castle, построенный в Шотландии в XVII веке, путешествие стоит 50 тысяч долларов (почти 5 миллионов рублей).

Также компания Maison Construction предоставила сертификат на сумму 25 тысяч долларов, по которому можно сделать в доме ремонт.