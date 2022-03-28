Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
2 часа назад

Режиссер номинированного российского мультфильма высказался об "Оскаре"

Мария Иглина

Режиссер номинированное на "Оскар" мультфильма "БоксБалет", Антон Дьяков, высказался о премии. Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер номинированного мультфильма высказался об "Оскаре"
Фото: Кадр из мультфильма "БоксБалет"Кадр из мультфильма "БоксБалет"

Несмотря, что картина не получила награду, Дьяков доволен своим проектом:

"То, что она [картина] так далеко зашла, — какое-то большое чудо, потому что это фильм авторский, который делался для людей, живущих в России и бывших республиках этого культурного пространства".

Режиссер также отметил, что он и его команда даже не надеялись получить "Оскар", однако он подчеркнул, что отклик зрителей для него гораздо важнее. По словам Дьякова, он получил тысячи писем со всего мира, в которых было написано, что его мультфильм тронул аудиторию.

Ранее стало известно, какой фильм признали лучшим на "Оскаре".

Фильмы,Оскар,Антон Дьяков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители