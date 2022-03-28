Режиссер номинированного мультфильма высказался об "Оскаре"

"То, что она [картина] так далеко зашла, — какое-то большое чудо, потому что это фильм авторский, который делался для людей, живущих в России и бывших республиках этого культурного пространства".

Режиссер также отметил, что он и его команда даже не надеялись получить "Оскар", однако он подчеркнул, что отклик зрителей для него гораздо важнее. По словам Дьякова, он получил тысячи писем со всего мира, в которых было написано, что его мультфильм тронул аудиторию.