Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
16 минут назад

Индийский боевик RRR обошел «Бэтмена» в прокате

Мира Маркина

Боевик RRR занял первую строчку в международном прокате. Картина индийского режиссера С.С. Раджамули заработала порядка 65 миллионов долларов с момента релиза на больших экранах. Почти треть кассы принесли зарубежные рынки ($19 млн).

Индийский боевик RRR обошел «Бэтмена» в прокате
Фото: Кадр из фильма RRRКадр из фильма RRR

Сюжет фильма прост – народные герои встают на защиту родной земли от британских колонизаторов. Действие разворачивается в 20-х годах прошлого столетия. Сценаристы утверждают, что история абсолютно вымышленная. Но, как бы то ни было, массовому зрителю она пришлась по душе: в мировом прокате (в том числе в Северной Америке) фильм заработал 30,5 миллионов долларов за уикенд. Это абсолютный рекорд для кинопроекта индийского производства.

Ранее мы рассказывали о пяти самых кассовых фильмах в истории кино.

Фильмы,Бэтмен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители