Индийский боевик RRR обошел «Бэтмена» в прокате

Сюжет фильма прост – народные герои встают на защиту родной земли от британских колонизаторов. Действие разворачивается в 20-х годах прошлого столетия. Сценаристы утверждают, что история абсолютно вымышленная. Но, как бы то ни было, массовому зрителю она пришлась по душе: в мировом прокате (в том числе в Северной Америке) фильм заработал 30,5 миллионов долларов за уикенд. Это абсолютный рекорд для кинопроекта индийского производства.