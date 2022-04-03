Съемки «Плохих парней 4» приостановлены из-за Уилла Смита

Производство четвертой части боевика «Плохие парни» встало на паузу, сообщает The Hollywood Reporter. Причина – скандал с участием Уилла Смита на церемонии вручения «Оскар».

Фото: Кадр из фильма "Плохие парни" Кадр из фильма "Плохие парни"

Решение о продолжении франшизы было принято после успеха триквела «Плохие парни навсегда» уже в начале января 2020 года. Известно, что Уилл Смит получил 40 страниц сценария нового фильма. Однако вскоре после скандала на «Оскаре» производство картины приостановили на неопределенный срок.

Стриминговый гигант Netflix также заявил о паузе в производстве фантастического фильма с участием актера в главной роли. Проект получил название Fast & Loose.