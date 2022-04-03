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3 часа назад

Съемки «Плохих парней 4» приостановлены из-за Уилла Смита

Мира Маркина

Производство четвертой части боевика «Плохие парни» встало на паузу, сообщает The Hollywood Reporter. Причина – скандал с участием Уилла Смита на церемонии вручения «Оскар».

Съемки «Плохих парней 4» приостановлены из-за Уилла Смита
Фото: Кадр из фильма "Плохие парни"Кадр из фильма "Плохие парни"

Решение о продолжении франшизы было принято после успеха триквела «Плохие парни навсегда» уже в начале января 2020 года. Известно, что Уилл Смит получил 40 страниц сценария нового фильма. Однако вскоре после скандала на «Оскаре» производство картины приостановили на неопределенный срок.

Стриминговый гигант Netflix также заявил о паузе в производстве фантастического фильма с участием актера в главной роли. Проект получил название Fast & Loose.

Ранее мы рассказывали о том, почему Уилл Смит больше не сможет получить заветную статуэтку – «Оскара».

Фильмы,Плохие парни,Оскар,Уилл Смит,Netflix,
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