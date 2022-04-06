Алентова высказалась о продолжении фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Вера Алентова предположила, что будет снято продолжение фильма "Москва слезам не верит". Об этом сообщает издание "Киноафиша".
Как рассказала артистка, спонсоры были найдены Владимиром Меньшовым еще 12 лет назад. Однако фильм так и остался в планах.
«Независимо от качества фильма, российские зрители обязательно оценят продолжение фильма «Москва слезам не верит-2». Просто из любопытства. Так же, как смотрели «Иронию судьбы-2». Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому все равно пойдут», — считает Алентова.
При этом сама сниматься в продолжении фильма артистка не намерена. По ее мнению, новых героев должны играть молодые актеры.