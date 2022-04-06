Алентова высказалась о продолжении фильма «Москва слезам не верит»

«Независимо от качества фильма, российские зрители обязательно оценят продолжение фильма «Москва слезам не верит-2». Просто из любопытства. Так же, как смотрели «Иронию судьбы-2». Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому все равно пойдут», — считает Алентова.