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3 часа назад

Постер "Доктора Стрэнджа" изменили из-за оскорбительного жеста

Мария Иглина

В Италии отредактировали постеры фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Выяснилось, что один из жестов главного героя мог показаться итальянским зрителям оскорбительным, передает ФАН.

Постер "Доктора Стрэнджа" изменили из-за оскорбительного жеста
Фото: Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"

На постере положение руки Стрэнджа в исполнении Бенедикта Камбербэтча складывается в жест "рога". В большинстве странах его трактуют как рокерский знак, однако для итальянских зрителей это обозначает человека, который изменяет своему возлюбленному. В Италии такое оскорбление считается довольно серьезным. Поэтому было решено внести изменения в постер.

Кадр из фильма

Премьера фильма запланирована на четвертое мая.

Ранее стало известно, что сериал "Корона" может получить приквел.

Фильмы,Доктор Стрэндж,Бенедикт Камбербэтч,
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