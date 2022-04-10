Постер "Доктора Стрэнджа" изменили из-за оскорбительного жеста

В Италии отредактировали постеры фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Выяснилось, что один из жестов главного героя мог показаться итальянским зрителям оскорбительным, передает ФАН.

На постере положение руки Стрэнджа в исполнении Бенедикта Камбербэтча складывается в жест "рога". В большинстве странах его трактуют как рокерский знак, однако для итальянских зрителей это обозначает человека, который изменяет своему возлюбленному. В Италии такое оскорбление считается довольно серьезным. Поэтому было решено внести изменения в постер.