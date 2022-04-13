"Фантастических тварей" могут закрыть

Киностудия Warner Bros. может закрыть франшизу "Фантастические твари" из-за провала фильмов в прокате. Об этом сообщает Variety.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Отмечается, что выход четвертой и пятой частей франшизы зависит от того, какую кассу соберет предстоящий фильм "Тайны Дамблдора". Такое решение кинокомпания приняла после того, как первые два фильма потерпели неудачу в прокате.

Кассовые сборы не увенчались успехом после выхода первого фильма. Это произошло из-за того, что один из главных актеров картины Джонни Депп был втянут в скандал со своей супругой Эмбер Херд. Еще одна причина — нетолерантные высказывания автора Джоан Роулинг. Еще один актер ленты Эра Миллер был заарестован за хулиганство на Гавайях.

В новом фильме франшизы Джонни Деппа заменили на Мадса Миккельсена. В первые выходные после премьеры кассовые сборы фильма составили 58 миллионов долларов, но критикам картина не понравилась.