Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

"Фантастических тварей" могут закрыть

Мария Каткова

Киностудия Warner Bros. может закрыть франшизу "Фантастические твари" из-за провала фильмов в прокате. Об этом сообщает Variety.

"Фантастических тварей" могут закрыть
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Отмечается, что выход четвертой и пятой частей франшизы зависит от того, какую кассу соберет предстоящий фильм "Тайны Дамблдора". Такое решение кинокомпания приняла после того, как первые два фильма потерпели неудачу в прокате.

Кассовые сборы не увенчались успехом после выхода первого фильма. Это произошло из-за того, что один из главных актеров картины Джонни Депп был втянут в скандал со своей супругой Эмбер Херд. Еще одна причина — нетолерантные высказывания автора Джоан Роулинг. Еще один актер ленты Эра Миллер был заарестован за хулиганство на Гавайях.

В новом фильме франшизы Джонни Деппа заменили на Мадса Миккельсена. В первые выходные после премьеры кассовые сборы фильма составили 58 миллионов долларов, но критикам картина не понравилась.

Ранее сообщалось, что Дэниел Рэдклифф планирует завершить актерскую карьеру.

Фильмы,Мадса Миккельсен,Джонни Депп,Дэниел Рэдклифф,Джоан Роулинг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители