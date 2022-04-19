Кончаловский объявил «народный» кастинг на сериал о революции

Кинорежиссер Андрей Кончаловский объявил о наборе актеров, похожих на исторических персон 1904-1924 годов, для съемок в новом сериале об Октябрьской революции. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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Для участия в проекте приглашают людей без актерского образования. Режиссера интересует внешнее сходство с историческими персонами, а «остальное не имеет значение». По мнению Кончаловского, в каждом живет артист, и раскрыть этот талант будет его задачей.