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2 часа назад

Кончаловский объявил «народный» кастинг на сериал о революции

Мира Маркина

Кинорежиссер Андрей Кончаловский объявил о наборе актеров, похожих на исторических персон 1904-1924 годов, для съемок в новом сериале об Октябрьской революции. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Кончаловский объявил «народный» кастинг на сериал о революции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для участия в проекте приглашают людей без актерского образования. Режиссера интересует внешнее сходство с историческими персонами, а «остальное не имеет значение». По мнению Кончаловского, в каждом живет артист, и раскрыть этот талант будет его задачей.

Режиссер в течение нескольких недель будет публиковать в своих социальных сетях портреты исторических личностей, чтобы похожие на них люди писали его команде по подбору актеров.

Ранее Микки Рурк рассказал о романах с русскими девушками и поездках в Россию.

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