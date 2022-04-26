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2 часа назад

Каннский кинофестиваль одобрил изменение названия фильма «Comme Z»

Моя Москва.онлайниещё 2

Как сообщает «Центральная службы новостей» со ссылкой на издание «Deadline», Международный Каннский кинофестиваль поддержал решение 55-летнего французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса («Артист», «На посту!», «Папина дочка»), обладателя премии «Оскар», изменить название своего фильма «Comme Z». Известно, что лента откроет мероприятие, которое будет проходить с 17 по 28 мая.

Каннский кинофестиваль одобрил изменение названия фильма «Comme Z»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Этим выбором режиссёр, продюсеры и дистрибьютор фильма, Каннский фестиваль и, соответственно, весь французский кинематограф выражают свою солидарность со страдающим украинским народом и с силой подтверждают своё неприятие вторжения российской армии в Украину». — дирекция Международного Каннского кинофестиваля.

Известно, что букву Z в названии проекта посчитали неуместной, так как она является «символом поддержки российской армии в специальной операции на Украине». Новый комедийный хоррор Мишеля Хазанавичуса переименовали в «Окончательный монтаж» («Coupé»).Отмечается, что роли в данной ленте исполнили Матильда Анна Ингрид Лутс, Беренис Бежо, Ромен Дюрис, Луана Байрами, Финнегэн Олдфилд, Грегори Гадебуа, Мари Петьё, Жан-Паскаль Зади и Рафаэль Кенар.

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