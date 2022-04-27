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2 часа назад

Сцены в новом "Бэтмене" снимали советскими объективами

Мария Каткова

Часть кадров из "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном была снята на советские объективы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на стрим оператора картины Грега Фрейзера.

Как заявил участник съемочной группы, было использовано британское кинооборудование, а также советские объективы "Гелиос 44-2" и "Юпитер-9", которые выпускались в 50-х годах прошлого века как копия немецких Carl Zeiss.

Отмечается, что в России объективы стоят от двух и шести тысяч за штуку ($28 и $83 соответственно). Однако в США технику продают в новых корпусах, из-за чего ее стоимость увеличивается до $1000.

Ранее сообщалось, что "Бэтмен" с Паттинсоном получит продолжение.

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