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2 часа назад

В США показали фильм о домогательствах Вайнштейна

Мира Маркина

В США представили фильм «She Said» («Она сказала») о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Премьера ленты состоялась на фестивале CinemaCon, сообщает Variety.

В США показали фильм о домогательствах Вайнштейна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В основе фильма — книга журналисток New York Times Меган Туи и Джоди Кантор, которые разоблачили действия продюсера.

«Это создало эффект домино и ускорило движение #MeToo», — сказала сыгравшая в фильме актриса Кэри Маллиган на презентации.

В «She Said» также снялась Зои Казан. Актрисы играют репортеров, которые узнают о случаях домогательств в шоу-бизнесе и берутся за расследование дела. В фильме показали, как девушки общаются с жертвами насилия и просят дать их показания против Вайнштейна.

Напомним, что продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения.

Ранее звезда «Стиляг» рассказал об убийстве мамы на Черкизовском рынке.

Фильмы,Стиляги,Кэри Маллиган,Харви Вайнштейн,
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