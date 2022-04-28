В США показали фильм о домогательствах Вайнштейна

В США представили фильм «She Said» («Она сказала») о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Премьера ленты состоялась на фестивале CinemaCon, сообщает Variety.
В основе фильма — книга журналисток New York Times Меган Туи и Джоди Кантор, которые разоблачили действия продюсера.
«Это создало эффект домино и ускорило движение #MeToo», — сказала сыгравшая в фильме актриса Кэри Маллиган на презентации.
В «She Said» также снялась Зои Казан. Актрисы играют репортеров, которые узнают о случаях домогательств в шоу-бизнесе и берутся за расследование дела. В фильме показали, как девушки общаются с жертвами насилия и просят дать их показания против Вайнштейна.
Напомним, что продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения.