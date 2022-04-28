В США показали фильм о домогательствах Вайнштейна

«Это создало эффект домино и ускорило движение #MeToo», — сказала сыгравшая в фильме актриса Кэри Маллиган на презентации.

В «She Said» также снялась Зои Казан. Актрисы играют репортеров, которые узнают о случаях домогательств в шоу-бизнесе и берутся за расследование дела. В фильме показали, как девушки общаются с жертвами насилия и просят дать их показания против Вайнштейна.