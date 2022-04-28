Кинотеатры в России могут закрыться из-за отсутствия фильмов

В Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) заявили, что половина российских кинотеатров оказалась под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара. Об этом сообщается в открытом письме на сайте организации.

Как говорится в заявлении, за время пандемии падение рынка составило 26,6 процента по сборам и 33,6 процента по посещаемости. События последних месяцев "драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката".

По сравнению с мартом 2019 года показатели этого года упали до 54 и 59 процентов соответственно. В середине апреля 2022 года закрылись 36,4 процента российских кинотеатров.

«Критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов», — заявили представители АВК.