Джон Уоттс отказался работать над «Фантастической четверкой»

Режиссер, работавший над трилогией «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли, не будет снимать перезапуск знаменитой «Фантастической четверки».
Уоттс сообщил, что хочет отдохнуть от супергеройского кино, но в будущем надеется снова работать с Marvel.
Работа над тремя фильмами о Человеке-пауке была невероятным опытом, изменившим мою жизнь. Я благодарен, что семь лет был частью вселенной Marvel. Надеюсь, что нам еще удастся поработать вместе,
— сказал Уоттс.
Также режиссер отметил, что ему очень интересно будет увидеть новое воплощение знаменитой «Фантастической четверки».
В Marvel подтвердили уход режиссера и поддержали его решение, надеясь в будущем возобновить сотрудничество.
Ранее стало известно, что Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в "Грязных танцах".