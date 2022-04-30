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2 часа назад

Джон Уоттс отказался работать над «Фантастической четверкой»

Мария Кимакович

Режиссер, работавший над трилогией «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли, не будет снимать перезапуск знаменитой «Фантастической четверки».

Джон Уоттс отказался работать над «Фантастической четверкой»
Фото: Кадр из фильма "Фантастическая четверка"Кадр из фильма "Фантастическая четверка"

Уоттс сообщил, что хочет отдохнуть от супергеройского кино, но в будущем надеется снова работать с Marvel.

Работа над тремя фильмами о Человеке-пауке была невероятным опытом, изменившим мою жизнь. Я благодарен, что семь лет был частью вселенной Marvel. Надеюсь, что нам еще удастся поработать вместе,

— сказал Уоттс.

Также режиссер отметил, что ему очень интересно будет увидеть новое воплощение знаменитой «Фантастической четверки».

В Marvel подтвердили уход режиссера и поддержали его решение, надеясь в будущем возобновить сотрудничество.

Ранее стало известно, что Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в "Грязных танцах".

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