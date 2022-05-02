Режиссер «Форсажа 10» покинул пост из-за разногласий с Дизелем

"Дизель сильно опаздывает на съемки, не учит текст роли и к тому же приходит в потрепанном виде. Никто из знакомых не осуждает его на камеру, но все знают». Также он отметил, что никогда не видел, чтобы Лин так спонтанно отказывался от гонорара в $10-20 млн", - сообщил источник.