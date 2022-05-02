Режиссер «Форсажа 10» покинул пост из-за разногласий с Дизелем

Джастин Лин ушел с должности режиссера «Форсажа 10» спустя несколько дней после начала съемок из-за проблем с Вином Дизелем. Об этом сообщает Daily News.
Актер известен своим трудным характером и наплевательским отношением к работе.
"Дизель сильно опаздывает на съемки, не учит текст роли и к тому же приходит в потрепанном виде. Никто из знакомых не осуждает его на камеру, но все знают». Также он отметил, что никогда не видел, чтобы Лин так спонтанно отказывался от гонорара в $10-20 млн", - сообщил источник.
Сам режиссер, снявший пять фильмов франшизы, отказался комментировать ситуацию. Производство нового фильма временно приостановлено, так как создателям фильма необходимо найти замену Джастину.
Перенос даты релиза пока не планируется — картина выйдет в прокат в мае 2023 года.
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