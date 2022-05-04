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1 час назад

Пасхалка от Гайдая: почему Трус пошел в библиотеку в три часа ночи

Дарья Амосова

Пользователь TikTok под ником @boro2ch рассказал, какую пасхалку Леонид Гайдай оставил для зрителей в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Ролик набрал 2,6 млн просмотров и 121 тысячу лайков.

В финальной новелле картины, «Операция „Ы“», происходит следующий диалог между директором базы и Трусом.

«Вот вы должны в виде прохожего подойти к старухе и привлечь внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили?

— Как пройти в библиотеку.

— В три часа ночи?».

Кажется, что вопрос Труса про дорогу к дому книги в три ночи выглядит нелепо. Однако в мире картины библиотека действительно работает с 3:00 ночи. Зрители обратили внимание на табличку на двери библиотеки, из которой выходит Шурик в новелле «Наваждение».

Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

На ней написано время работы: выдача книг осуществляется с 3:00 ночи до 18:00.

Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Такую маленькую деталь от Гайдая не замечали даже преданные поклонники картины.

«Посмотрел, действительно с трех часов»;

«Гайдай везде такие отсылки делал интересные»;

«Столько раз смотрел этот великолепный фильм, не замечал никогда».

«Рамблер» регулярно советует кино на вечер: например, посмотрите лучшие фильмы по культовым видеоиграм.

Фильмы,Видео,Операция "Ы",Наваждение,Леонид Гайдай,
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