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1 час назад

Universal обновила график релизов фильмов в РФ

Мария Иглина

Российский офис компании Universal, который занимается прокатом фильмов Warner Bros., впервые с марта обновил график релизов в РФ. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Universal обновила график релизов фильмов в РФ
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, стало известно, что новые даты премьер получили такие фильмы, как "DC Лига Суперпитомцы" (28 июля 2022), "Черный Адам" (20 октября 2022), "Шазам! 2" (22 декабря 2022), "Аквамен и потерянное царство" (16 марта 2023), "Флэш" (22 июня 2023), "Мег-2: Впадина" (3 августа 2023) и "Вилли Вонка" (14 декабря 2023).

Однако пока неизвестно, вернется ли студия на российский рынок.

Ранее "Рамблер" писал, что смотреть в кино с 12 мая.

Фильмы,Флэш,
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