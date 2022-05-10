Universal обновила график релизов фильмов в РФ

Российский офис компании Universal, который занимается прокатом фильмов Warner Bros., впервые с марта обновил график релизов в РФ. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

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Так, стало известно, что новые даты премьер получили такие фильмы, как "DC Лига Суперпитомцы" (28 июля 2022), "Черный Адам" (20 октября 2022), "Шазам! 2" (22 декабря 2022), "Аквамен и потерянное царство" (16 марта 2023), "Флэш" (22 июня 2023), "Мег-2: Впадина" (3 августа 2023) и "Вилли Вонка" (14 декабря 2023).

Однако пока неизвестно, вернется ли студия на российский рынок.