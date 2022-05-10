Universal обновила график релизов фильмов в РФ

Российский офис компании Universal, который занимается прокатом фильмов Warner Bros., впервые с марта обновил график релизов в РФ. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Так, стало известно, что новые даты премьер получили такие фильмы, как "DC Лига Суперпитомцы" (28 июля 2022), "Черный Адам" (20 октября 2022), "Шазам! 2" (22 декабря 2022), "Аквамен и потерянное царство" (16 марта 2023), "Флэш" (22 июня 2023), "Мег-2: Впадина" (3 августа 2023) и "Вилли Вонка" (14 декабря 2023).
Однако пока неизвестно, вернется ли студия на российский рынок.
Ранее "Рамблер" писал, что смотреть в кино с 12 мая.