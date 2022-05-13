Видео: секрет Тарантино, который зрители узнали спустя годы

Фильм Квентина Тарантино “Криминальное чтиво” зрители увидели в 1994 году. Пожалуй, одной из самых узнаваемых пар персонажей этой картины стали бандит Винсент Вега (Джон Траволта) и жена его босса Миа Уоллес (Ума Турман). Именно с ними связан секрет, о котором рассказал автор TikTok-блога о кинематографе @av3movies в одном из своих видеороликов.

В сцене, где Миа и Винсент ужинают в кафе, девушка рассказывает о съемках в пилоте сериала о команде женщин-киллеров. Уоллес перечисляет персонажей, упоминая уникальные способности каждого из них. Например, Сомерсет О’Нил – капитан команды, японка – мастер кунг-фу, темнокожая девушка – специалист по взрывчатке. Сама Миа играет персонажа, который отлично управляется с ножами.

Все это отсылает нас к пяти героиням дилогии “Убить Билла”, которая увидит свет только в десять лет спустя.