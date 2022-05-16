Известный режиссер раскритиковал Marvel и американскую публику

Французский и аргентинский кинорежиссер Гаспар Ноэ жестко раскритиковал фильмы студии Marvel и негативно высказался про американскую публику. Об этом сообщает The Independent.
По словам кинорежиссера, все блокбастеры компании глупые. Ноэ также задался вопросом, почему подобные ленты популярностью среди граждан США.
«Это похоже на вопрос о том, создал ли Гитлер нацистскую Германию или нацистская Германия создала Гитлера? Как вы думаете, фильмы Marvel делают американцев тупыми, или вся Америка становится настолько тупой, что им нужны такие тупые фильмы, чтобы представлять их мысли?» — высказался Ноэ.
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