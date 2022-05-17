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1 час назад

75-й Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Мира Маркина

Вечером 17 мая на Лазурном берегу состоится торжественное открытие 75-го Каннского фестиваля. На этом мероприятии, значимом для мира кинематографа, соберутся известные актеры, режиссеры, продюсеры и сценаристы. Дебютанты индустрии также традиционно приглашены на фестиваль.

75-й Каннский кинофестиваль открывается во Франции
Фото: flickr.comflickr.com

Вести церемонию открытия поручено французской актрисе Виржини Эфира. Председателем жюри конкурса был избран актер Венсан Линдон. Откроет фестиваль картина Мишеля Хазанавичуса «Окончательный монтаж» (Coup) – французский ремейк японского фильма 2017 года, в котором снялись Ромен Дюрис и Беренис Бежо.

В этом году в связи с ситуацией вокруг Украины организаторы отказались принимать официальные делегации из России.

Ранее мы писали о том, какие фильмы за всю историю Каннского фестиваля зрители считают лучшими.

Фильмы,Окончательный монтаж,Венсан Линдон,Ромен Дюрис,Мишель Хазанавичус,
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