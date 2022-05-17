75-й Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Вечером 17 мая на Лазурном берегу состоится торжественное открытие 75-го Каннского фестиваля. На этом мероприятии, значимом для мира кинематографа, соберутся известные актеры, режиссеры, продюсеры и сценаристы. Дебютанты индустрии также традиционно приглашены на фестиваль.

Вести церемонию открытия поручено французской актрисе Виржини Эфира. Председателем жюри конкурса был избран актер Венсан Линдон. Откроет фестиваль картина Мишеля Хазанавичуса «Окончательный монтаж» (Coup) – французский ремейк японского фильма 2017 года, в котором снялись Ромен Дюрис и Беренис Бежо.

В этом году в связи с ситуацией вокруг Украины организаторы отказались принимать официальные делегации из России.