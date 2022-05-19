Стали известны детали комикса про Данилу Багрова

В августе 2022 года на полках книжных магазинов появится книга комиксов по мотивам «Брата». О деталях сюжета с «КП» поговорил главный редактор издательства Bubble Comics Роман Котков.
Один из комиксов будет посвящен Татарину (Виктор Сухоруков), брату Данилы.
«Конкретно — про его возвращение из Америки, ведь в фильме его арестовали. Недавно мы встречались с Виктором Ивановичем Сухоруковым, он все еще такой же харизматичный. Его заинтересовала история про комикс, он дал знать, что этот персонаж для него не безразличен», — отметили в издательстве.
Также стало известно, что несколько историй будут посвящены российскому немцу, бездомному Гофману, пока тайному женскому персонажу и событиям современности.
«Точно расскажем про то, что скрывается за фразой героя Сергея Бодрова «В штабе писарем сидел». Попробуем раскрыть ее, предложить свою интерпретацию», — описал Роман детали сюжета.
Всего в книге читатели найдут семь-девять историй по мотивам фильма.
Авторы «Майора Грома» создали комикс по просьбе кинокомпании СТВ, которая отвечала за производство оригинальной дилогии Балабанова. В написании книги принимают участие художники Андрей Васин, Виталий Терлецкий. Известно, что идут переговоры с Аскольдом Акишиным, иллюстрировавшим романы Булгакова, Лавкрафта и Конан Дойля.
Комикс выйдет с возрастным ограничением 16+.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что фильмы Алексея Балабанова вновь оказались в прокате.