Стали известны детали комикса про Данилу Багрова

«Конкретно — про его возвращение из Америки, ведь в фильме его арестовали. Недавно мы встречались с Виктором Ивановичем Сухоруковым, он все еще такой же харизматичный. Его заинтересовала история про комикс, он дал знать, что этот персонаж для него не безразличен», — отметили в издательстве.