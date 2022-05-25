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3 часа назад

В "Форсаже 10" появится новый персонаж

Мария Каткова

В предстоящем фильме "Форсаж 10" появится новый персонаж — бабушка Доминико Торетто. Об этом сообщает портал Screen Rant.

В "Форсаже 10" появится новый персонаж
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Известно, что к касту фильма уже присоединилась новая актриса. Героя сыграет 90-летняя актриса Рита Морено, которая известна по роли Аниты в "Вестсайдской истории" 1961 года.

Вин Дизель уже прокомментировал новость и заявил, что давно мечтал сыграть в одном фильме с этой знаменитой актрисой, и скоро его желание сбудется.

К основному касту фильма также присоединятся другие новые актеры, среди которых Джейсон Момоа, Алан Ритчсон, Бри Ларсон и Даниэла Мелшиор.

Ранее сообщалось, что режиссер «Форсажа 10» покинул пост из-за разногласий с Дизелем.

Фильмы,Алан Ритчсон,Рита Морено,Джейсон Момоа,
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