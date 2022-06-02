Названы любимые советские мультфильмы россиян

Россияне рассказали о своих любимых советских мультфильмах. Об этом пишет "Мослента" со ссылкой на опрос телеканала "МУЛЬТ".

На первом месте оказался мультфильм "Трое из Простоквашино". За него проголосовало 35 процентов респондентов.