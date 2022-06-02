Названы любимые советские мультфильмы россиян

Россияне рассказали о своих любимых советских мультфильмах. Об этом пишет "Мослента" со ссылкой на опрос телеканала "МУЛЬТ".
На первом месте оказался мультфильм "Трое из Простоквашино". За него проголосовало 35 процентов респондентов.
На втором месте в рейтинге - мультсериал "Ну, погоди!". Его назвали 23 процента опрошенных. Третью строчку разделили мультфильмы "Вовка в Тридевятом царстве" и "Котенок по имени Гав". Они получили по восемь процентов голосов. Также в пятерку попали "Бременские музыканты" и "Малыш и Карлсон". Их выбрали 7 и 6 процентов респондентов соответственно.
В десятку любимых мультфильмов россиян вошел "Винни-Пух" (пять процентов), "Обезьянки" и "Чебурашка" (по три процента) и "38 попугаев" (по два процента).