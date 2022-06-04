Сцены с Эмбер Херд могут вырезать из «Аквамена 2»

Об этом пишут некоторые американские СМИ со ссылкой на источники в Warner Bros.

Фото: Кадр из фильма "Аквамен" Кадр из фильма "Аквамен"

Закончившийся на днях громкий судебный процесс больно ударил не только по карьере Джонни Деппа, но и может испортить жизнь Эмбер Херд.

Актриса признавалась, что ей с трудом удалось отстоять небольшую роль в фильме «Аквамен 2», в чем ей, по слухам, помог исполнитель главной роли Джейсон Момоа.

Теперь же с вынесением вердикта суда, вставшего на сторону Джонни Деппа, актриса перестала выглядеть жертвой. И на многие ее слова и поступки продюсеры и режиссеры взглянули совсем по-другому.

Так, ходят слухи, что Херд планируют исключить из актерского состава «Аквамена 2», а уже отснятые сцены с актрисой вырезать из фильма.

Надо отметить, что весомую роль в принятии решения могут сыграть поклонники «Аквамена», которые собирают подписи с требованием исключить Херд из проекта.