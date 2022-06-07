На Paramount подали в суд из-за нового фильма с Томом Крузом

Стало известно, что 6 июня на киностудию Paramount Pictures подали в суд. Истцом стали близкие журналиста, написавшего в 1983 году статью Top Guns. Она якобы стала вдохновением для сценаристов картины «Лучший стрелок» (1986), сообщает агентство Reuters.

Фото: Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик" Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

Согласно иску, поданному в федеральный суд Лос-Анджелеса, Paramount не выкупила у семьи автора права на статью до выхода сиквела картины. Истцы – вдова и сын журналиста Ехуда Еная – теперь требуют лишить киностудию права дистрибуции фильма и дальнейших экранизаций истории.

Также близкие журналиста хотят получить упущенную выгоду от выхода второго фильма – сумма не называется.