Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
29 минут назад

На Paramount подали в суд из-за нового фильма с Томом Крузом

Мира Маркина

Стало известно, что 6 июня на киностудию Paramount Pictures подали в суд. Истцом стали близкие журналиста, написавшего в 1983 году статью Top Guns. Она якобы стала вдохновением для сценаристов картины «Лучший стрелок» (1986), сообщает агентство Reuters.

На Paramount подали в суд из-за нового фильма с Томом Крузом
Фото: Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

Согласно иску, поданному в федеральный суд Лос-Анджелеса, Paramount не выкупила у семьи автора права на статью до выхода сиквела картины. Истцы – вдова и сын журналиста Ехуда Еная – теперь требуют лишить киностудию права дистрибуции фильма и дальнейших экранизаций истории.

Также близкие журналиста хотят получить упущенную выгоду от выхода второго фильма – сумма не называется.

«Эти претензии беспочвенны, и мы будем энергично защищаться», — таким был официальный ответ Paramount.

Ранее «Рамблер» рассказывал о журналисте, который съел свой ботинок из-за выхода фильма «Топ Ган: Мэверик».

Фильмы,Лучший стрелок,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители