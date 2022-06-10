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48 минут назад

Стали известны подробности фильма, который снимает Джоли

Мария Каткова

Анджелина Джоли снимет новый фильм, который станет экранизацией романа итальянского писателя Алессандро Барикко «Без крови». Об этом сообщает издание Collider.

Стали известны подробности фильма, который снимает Джоли
Фото: Кадр из фильма "Лазурный берег"Кадр из фильма "Лазурный берег"

Джоли выступит в качестве режиссера, продюсера и сценарист картины. В главных ролях снимутся Сальма Хайек и Демиан Бичир.

«Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы перенести этот особенный материал в фильм, и что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию его книги – с ее уникальной поэзией, эмоциями и взглядом на войну, и вопросы, которые он ставит о том, что мы ищем после травмы, утраты или несправедливости»

Детали сюжета проекта пока не раскрыты, но книга рассказывает историю девочки, семью которой убивают. Ей удается спастись благодаря одному мужчине, и спустя много лет она должна вновь встретиться с ним.

Ранее сообщалось, что стало известно имя актрисы, которая сыграет Мадонну.

Фильмы,Алессандро Барикко,Мадонна,Демиан Бичир,Сальма Хайек,Анджелина Джоли,
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