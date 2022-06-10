Стали известны подробности фильма, который снимает Джоли

Анджелина Джоли снимет новый фильм, который станет экранизацией романа итальянского писателя Алессандро Барикко «Без крови». Об этом сообщает издание Collider.
Джоли выступит в качестве режиссера, продюсера и сценарист картины. В главных ролях снимутся Сальма Хайек и Демиан Бичир.
«Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы перенести этот особенный материал в фильм, и что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию его книги – с ее уникальной поэзией, эмоциями и взглядом на войну, и вопросы, которые он ставит о том, что мы ищем после травмы, утраты или несправедливости»
Детали сюжета проекта пока не раскрыты, но книга рассказывает историю девочки, семью которой убивают. Ей удается спастись благодаря одному мужчине, и спустя много лет она должна вновь встретиться с ним.
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