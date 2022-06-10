Стали известны подробности фильма, который снимает Джоли

«Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы перенести этот особенный материал в фильм, и что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию его книги – с ее уникальной поэзией, эмоциями и взглядом на войну, и вопросы, которые он ставит о том, что мы ищем после травмы, утраты или несправедливости»