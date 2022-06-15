Херд в "Аквамене" заменит другая актриса

Американскую актрису Эмбер Херд планируют полностью вырезать из предстоящего фильма "Аквамен и затерянное королевство". Об этом сообщает Just Jared.
Отмечается, что продюсеры кинокомпании Warner Bros. приняли такое решение для того, чтобы участие Херд не отразилось на репутации картины. Вм настоящее время готовятся пересъемки с Джейсоном Момоа и Николь Кидман. Персонажа Херд, принцессу Меру, будет играть другая актрис. Ее позже выберут на кастинге.
Херд планируют заменить не только в "Аквамене", но и в других предстоящих проектах, хотя официальных компания комментариев не давала.
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