Херд в "Аквамене" заменит другая актриса

Отмечается, что продюсеры кинокомпании Warner Bros. приняли такое решение для того, чтобы участие Херд не отразилось на репутации картины. Вм настоящее время готовятся пересъемки с Джейсоном Момоа и Николь Кидман. Персонажа Херд, принцессу Меру, будет играть другая актрис. Ее позже выберут на кастинге.