Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

«Это не пиратская версия»: о «Бэтмене» в России

Катя Кобышева

Глава отдела проката киносети «Синема 5» Людмила Яровикова подтвердила легальность проката фильма «Бэтмене» в России. Ее слова приводит издание «Бюллетень кинопрокатчика». Людмила Яровикова сообщила, что зрителям показывают лицензионную версию киноленты, а не пиратскую. По ее словам, киносеть не выпускает в прокат ленты, пока с правообладателями не будет подписан соответствующий договор.

«Это не пиратская версия фильма. Хотели бы показать пиратку, показали бы ещё в апреле. Нельзя растянуть „пиратку“ на экран в 20 м. Даже если когда-нибудь разрешат показывать фильмы без договоров, мы этого не будем делать, пока не договоримся о поставках оригинальной версии картины», — объяснила Яровикова.

В зависимости от сборов в кино можно будет увидеть картину в течение 2-3 недель. Прокат начался 16 июня, у аствуют в нем около трети российских кинотеатров.

Ранее российские зрители назвали любимые сериалы о врачах.

Фильмы,Видео,Бэтмен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители