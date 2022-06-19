«Это не пиратская версия»: о «Бэтмене» в России

«Это не пиратская версия фильма. Хотели бы показать пиратку, показали бы ещё в апреле. Нельзя растянуть „пиратку“ на экран в 20 м. Даже если когда-нибудь разрешат показывать фильмы без договоров, мы этого не будем делать, пока не договоримся о поставках оригинальной версии картины», — объяснила Яровикова.