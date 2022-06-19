«Это не пиратская версия»: о «Бэтмене» в России

Глава отдела проката киносети «Синема 5» Людмила Яровикова подтвердила легальность проката фильма «Бэтмене» в России. Ее слова приводит издание «Бюллетень кинопрокатчика». Людмила Яровикова сообщила, что зрителям показывают лицензионную версию киноленты, а не пиратскую. По ее словам, киносеть не выпускает в прокат ленты, пока с правообладателями не будет подписан соответствующий договор.
«Это не пиратская версия фильма. Хотели бы показать пиратку, показали бы ещё в апреле. Нельзя растянуть „пиратку“ на экран в 20 м. Даже если когда-нибудь разрешат показывать фильмы без договоров, мы этого не будем делать, пока не договоримся о поставках оригинальной версии картины», — объяснила Яровикова.
В зависимости от сборов в кино можно будет увидеть картину в течение 2-3 недель. Прокат начался 16 июня, у аствуют в нем около трети российских кинотеатров.