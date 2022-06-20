В сети появился тизер «Чебурашки»

Вышел первый тизер полнометражного фильма о Чебурашке. Дата выхода картины назначена на 1 января 2023 года.

Действие фильма разворачивается в далекой стране. В роще садовник дядя Гена (Сергей Гармаш) после апельсинового дождя находит ушастого Чебурашку. С этой минуты его жизнь колоссально изменится.

Кстати, в картине «Союзмультфильма» дядю Гену решили представить в человеческом обличье, а Чебурашку создали с помощью компьютерной графики.