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3 часа назад

В сети появился тизер «Чебурашки»

Мира Маркина

Вышел первый тизер полнометражного фильма о Чебурашке. Дата выхода картины назначена на 1 января 2023 года.

Действие фильма разворачивается в далекой стране. В роще садовник дядя Гена (Сергей Гармаш) после апельсинового дождя находит ушастого Чебурашку. С этой минуты его жизнь колоссально изменится.

Кстати, в картине «Союзмультфильма» дядю Гену решили представить в человеческом обличье, а Чебурашку создали с помощью компьютерной графики.

В фильме также снялись Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и Елена Яковлева.

Ранее «Рамблер» писал о тизере сериала о наследнице семейки Аддамс.

Фильмы,Видео,Чебурашка,Дмитрий Лысенков,Федор Добронравов,Елена Яковлева,Сергей Гармаш,
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