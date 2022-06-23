Три российских фильма покажут на кинофестивале в Германии

"Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное", - рассказывал о фильме режиссер Кирилл Серебренников.