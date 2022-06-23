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50 минут назад

Три российских фильма покажут на кинофестивале в Германии

Анна Шутова

Международный Мюнхенский кинофестиваль пройдет в Германии с 23 июня по 2 июля 2022 года. На нем покажут три фильма российского производства. Об этом сообщили на официальном сайте фестиваля.

Три российских фильма покажут на кинофестивале в Германии
Фото: Кадр из фильма "Жена Чайковского"Кадр из фильма "Жена Чайковского"

В программу вошли две ленты Кирилла Серебренникова, "Петровы в гриппе", "Жена Чайковского", и картина "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Сурова.

В 2021 году фильм "Петровы в гриппе" был представлен на 74-м Каннском кинофестивале.

"Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное", - рассказывал о фильме режиссер Кирилл Серебренников.

Ранее стало известно, что Милош Бикович вернется к роли в сериале «Южный ветер».

Фильмы,Алексей Суров,Милош Бикович,Кирилл Серебренников,
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