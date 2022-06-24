Роберт Родригес перезапустит «Детей шпионов» с новой семьей

Режиссер Роберт Родригес определился с кандидатурами на главные роли в перезапуске кинофраншизы «Дети шпионов», сообщает Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Шазам", кадр из фильма "Мисс Пуля" Кадр из фильма "Шазам", кадр из фильма "Мисс Пуля"

Актеры Джина Родригес, Закари Левай (на фото выше), Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон станут экранной семьей.

Кадр из фильма «День "да"», Соцсети

И хотя сценарий пока не готов, известно, что разработкой истории новых героев займется сам Родригес. Сын Роберта, Рейсер, будет соавтором сценария. Родригес вновь займет режиссерское кресло и станет продюсером картины.

Предварительный синопсис фильма: дети величайших секретных агентов случайно помогают мировому разработчику игр выпустить на волю компьютерный вирус и завладеть всеми технологиями. Эту ошибку им предстоит исправить своими руками. И спасти мир, конечно.