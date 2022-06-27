Российский триллер «Одна» возглавил прокат по итогам уикенда

В минувшие выходные картина Дмитрия Суворова «Одна» вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com. По неофициальным и предварительным данным фильм собрал не менее 28 миллионов рублей.

Напомним, согласно сюжету, главная героиня Лариса попадает в эпицентр авиакатастрофы: гражданский борт Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР за полчаса до посадки. Выжить удалось только девушке. Но ее ждало новое испытание – после падения самолета Лариса оказывается в глухой тайге совершенно одна.