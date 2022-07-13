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1 час назад

Портман раскрыла подробности поцелуя с Хемсвортом в «Торе»

Мария Каткова

Актриса Натали Портман раскрыла подробности своего поцелуя с коллегой Крисом Хемсвортом на съемках новой части фильма «Тор». Об этом она сообщила в интервью Variety.

По словам Портман, актер вел себя очень мило. Из уважения к тому, что актриса придерживается веганства, Хемсворт отказался от употребления мяса в день съемок. Однако сама она его об этом не просила.

«Он очень милый. В тот день, когда мы снимали сцену поцелуя, он не ел утром мясо, потому что я веган. А он ест мясо каждые полчаса. В этом было столько заботы. Меня бы в любом случае это не разозлило и не побеспокоило, но он все равно проявил чуткость. Он просто очень хороший человек»

Этот эпизод также прокомментировала актриса Тесса Томпсон, которая исполнила роль Валькирии. Она была удивлена тем, что Хемсворт смог не есть мясо.

«Я даже не знала, что он может обходиться без мяса. Он похож на человека, который ест бизона по утрам. Это так мило»

Ранее сообщалось, что Кэмерон Диас рассказала, почему вернулась в кино.

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