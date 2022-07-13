Портман раскрыла подробности поцелуя с Хемсвортом в «Торе»

«Он очень милый. В тот день, когда мы снимали сцену поцелуя, он не ел утром мясо, потому что я веган. А он ест мясо каждые полчаса. В этом было столько заботы. Меня бы в любом случае это не разозлило и не побеспокоило, но он все равно проявил чуткость. Он просто очень хороший человек»