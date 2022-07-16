В России снимут фильм про реального дворника Юру

В России снимут фильм "Юра дворник" про уфимского дворника Юрия Ветлугина, который вдруг обрел популярность в соцсетях и стал фотомоделью.

Фото: Роман Филиппов, соцсети Роман Филиппов, соцсети

Проект режиссера Виталия Дудки представили на питчинге игровых дебютов в Минкультуры. В главной роли снимется российский актер Кирил Кяро, однако сюжет будет касаться не только Юрия, но и фотографа Рому, который когда-то сделал снимок, прославивший мужчину в соцсетях.

Так, дворник Юра c 3-й группой инвалидности стал героем модной съемки, а позже ему помогли решить финансовые проблемы и закрыли долги.

При создании фильма режиссер будет опираться на ленту «1+1», а продюсером проекта станет Игорь Толстунов.