Выяснилось, почему не вышла вторая часть фильма "Любовь и голуби"

Режиссер Владимир Меньшов планировал сделать свою картину "Любовь и голуби" двухсерийной, но вторую часть зрители так и не увидели из-за цензуры.

Оказалось, что цензура забраковала вторую серию комедии из-за большого числа сцен со спиртными напитками. Картину снимали как раз во время антиалкогольной компании в СССР, но актеры в кадре пили настоящий алкоголь, а не имитацию.

"Когда правда всплыла наружу, разразился большой скандал. Режиссера хотели снять с должности. Меньшова вообще заставили изрядно понервничать", — цитирует портал "Новый очаг" Сергея Юрского, сыгравшего в картине дядю Митю.

Режиссер отказался вырезать неугодные сцены и в результате был отстранен от дальнейшей работы над фильмом, а картина, которую сняли без его участия, не понравилась руководству "Мосфильма".

В итоге режиссера вернули в проект, но все-таки заставили вырезать неугодные моменты. В итоге на экраны вышел односерийный фильм.