Фильм "Бэтгерл" никогда не выйдет в прокат

Компания Warner Bros. не будет выпускать в прокат фильм "Бэтгерл". Об этом сообщает Variety.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По данным журналистов, кинокомпания Warner Bros. отказалась от релиза фильм в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Съемки фильм уже завершились, но его решили никогда не выпускать.

Отмечается, что отмена выпуска связана с тем, чтобы Warner Bros. сохранил репутацию бренда, выпускающего сильные блокбастеры. По мнению руководства компании, "Бэтгерл" сенсационным фильмом не станет. При этом, источники уверяют, что это никак не связано с качеством фильма. Некоторые сотрудники связывают это со сменой руководства студии.

Режиссерами картины выступили Билалл Фаллах и Адиль Эль Арби. Главную роль сыграла Лесли Грейс.