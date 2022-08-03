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2 часа назад

Фильм "Бэтгерл" никогда не выйдет в прокат

Мария Каткова

Компания Warner Bros. не будет выпускать в прокат фильм "Бэтгерл". Об этом сообщает Variety.

Фильм "Бэтгерл" никогда не выйдет в прокат
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По данным журналистов, кинокомпания Warner Bros. отказалась от релиза фильм в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Съемки фильм уже завершились, но его решили никогда не выпускать.

Отмечается, что отмена выпуска связана с тем, чтобы Warner Bros. сохранил репутацию бренда, выпускающего сильные блокбастеры. По мнению руководства компании, "Бэтгерл" сенсационным фильмом не станет. При этом, источники уверяют, что это никак не связано с качеством фильма. Некоторые сотрудники связывают это со сменой руководства студии.

Режиссерами картины выступили Билалл Фаллах и Адиль Эль Арби. Главную роль сыграла Лесли Грейс.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт опроверг слухи о завершении своей карьеры.

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