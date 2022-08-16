Выяснилось, сколько Китай заплатит за "Холопа" и "Супербобровых"

Георгий Шабанов, продюсер кинокомпании All Media, рассказал, за сколько в Китай продали российские фильмы "Холоп" и "Супербобровы". Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: Кадр из фильма "Холоп" Кадр из фильма "Холоп"

Продюсер отметил, что сделка еще не состоялась, но компания планирует получить с продажи прав на показ примерно полмиллиона долларов. Такую сумму в Китае готовы заплатить за фильмы "Холоп" и две части картины "Супербобровы".

Он также добавил, что китайцы с переменным интересом обращаются за российскими фильмами, поэтому не рассчитывает на постоянное сотрудничество.